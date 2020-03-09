В прошлом году американцы потратили почти $45 млрд на покупки, будучи в нетрезвом виде – опрос

Согласно опросу Finder, почти четверть американцев признают, что совершают покупки под влиянием алкоголя.

В среднем американцы тратят по $768,58 на покупки в нетрезвом виде Фото: pixabay.com

В 2019 году американцы потратили на покупки в нетрезвом виде $44,9 млрд. В 2018-м эта сумма составляла $45,3 млрд. Об этом свидетельствует исследование компании Finder.

Согласно опросу, проведенному в феврале 2020 года, почти четверть (22,9%) американцев признают, что совершают покупки под влиянием алкоголя. В среднем покупатель в нетрезвом виде тратит $768,58 на покупки.

Чаще всего нетрезвые американцы тратят деньги на еду – 58,3%. На втором месте – алкоголь (51,7%) на третьем – одежда, обувь и аксессуары (36,9%). Также в пьяном виде жители США тратят деньги на сигареты (27,7%), азартные игры (20,9%), DVD-диски и стриминговые сервисы (16,3%) и музыку (15,1%).

Больше всего денег у нетрезвых американцев уходит на покупку автомобилей ($731,32), отпуск ($705,71), азартные игры ($420,18), покупку мебели ($402,72), еду ($324,84).

Чаще всего в нетрезвом состоянии делают покупки мужчины – 26,9%. Среди женщин эта доля составляет 19,1%.

Согласно результатам, 63,7% мужчин выпивают хотя бы одну бутылку пива за неделю, а 46,2% женщин – хотя бы один бокал вина. В общем 69,7% американцев выпивают хотя бы один алкогольный напиток в неделю.