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В сентябре реальные доходы украинцев сократились на 7,3% по сравнению с 2019 годом – Госстат

По данным Госслужбы статистики Украины, во втором квартале 2020 года доход в расчете на одного человека составлял 15 566 грн, в этот же период 2019 года – 16 345 грн.

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Больше всего украинцы тратят на приобретение товаров и услуг
Больше всего украинцы тратят на приобретение товаров и услуг
Фото: depositphotos.com

Реальные доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 30 сентября.

"Доходы населения во втором квартале 2020 года составляли 867,5 млрд грн, расходы – 865 600,6 млрд грн, прирост сбережений – 1,9 млрд грн. Доход в расчете на одного человека составлял 15 566 грн (во втором квартале 2019 года – 16 345 грн)", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1705352432957182&id=731367347022367

В Госслужбе статистики отметили, что 45,5% украинцев получают доход от заработной платы, на социальную помощь приходится 37,4% доходов, на прибыль – 15,3%, а доход от собственности составляет 1,8%. В то же время основным источником расходов украинцев является приобретение товаров и услуг (88%).

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. С 1 сентября она составляет уже 5000 грн.

Теги: Украина, статистика, Госстат, доходы, прибыль, украинцы, население, расходы
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