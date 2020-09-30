В сентябре реальные доходы украинцев сократились на 7,3% по сравнению с 2019 годом – Госстат

По данным Госслужбы статистики Украины, во втором квартале 2020 года доход в расчете на одного человека составлял 15 566 грн, в этот же период 2019 года – 16 345 грн.

Больше всего украинцы тратят на приобретение товаров и услуг Фото: depositphotos.com

Реальные доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 30 сентября.

"Доходы населения во втором квартале 2020 года составляли 867,5 млрд грн, расходы – 865 600,6 млрд грн, прирост сбережений – 1,9 млрд грн. Доход в расчете на одного человека составлял 15 566 грн (во втором квартале 2019 года – 16 345 грн)", – говорится в сообщении.

В Госслужбе статистики отметили, что 45,5% украинцев получают доход от заработной платы, на социальную помощь приходится 37,4% доходов, на прибыль – 15,3%, а доход от собственности составляет 1,8%. В то же время основным источником расходов украинцев является приобретение товаров и услуг (88%).