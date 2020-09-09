В Украине на открытый аукцион выставят три транспортных самолета Ил-76 – "Укроборонпром"

Три средних транспортных самолета Ил-76 ТД(МД) 1986 и 1988 годов выпуска, которые последний раз поднимались в небо более 10 лет назад, могут получить вторую жизнь в качестве ресторанов или аттракционов. Об этом сообщили в госконцерне "Укроборонпром".

Украинская авиационная транспортная компания выставит на открытые аукционы ProZorro три средних транспортных самолета Ил-76 ТД(МД). Об этом сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" в Facebook 8 сентября.

По информации пресс-службы, речь идет об Ил-76ТД (регистрационный номер UR-UCC, бортовой номер 78775, 1988 год выпуска); Ил-76ТД (регистрационный номер UR-UCE, бортовой номер 76398, 1988 год выпуска); Ил-76 МД (регистрационный номер UR-UCS, бортовой номер 76444, 1986 год выпуска).

"Несколько лет предприятие находится на стадии санации, а эти самолеты последний раз поднимались в небо более 10 лет назад, поэтому их обновление потребует значительных ресурсов", – отмечено в сообщении.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что самолеты могут получить вторую жизнь в качестве ресторанов или аттракционов. Независимая техническая оценка определит стартовую стоимость самолетов перед аукционами, которые должны пройти через две недели.

Сейчас самолеты базируются в Борисполе.

Украинская авиационная транспортная компания – государственное предприятие военно-промышленного комплекса, входит в состав "Укроборонпрома".

Ил-76 – первый в истории СССР военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями, был разработан конструкторским бюро Сергея Ильюшина. Первый полет самолета состоялся в 1971 году, начало эксплуатации – 1975 год.