В Украине стало больше миллионеров и появились три новых миллиардера

Украинские миллионеры задекларировали доходы в сумме 68,3 млрд грн и должны заплатить 2 млрд грн налоговых обязательств, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

По итогам декларационной кампании 2020 года почти 8 тыс. украинцев задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Количество таких граждан возросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

При этом три человека отметили доходы в сумме более 1 млрд грн. Среди них два жителя Киева и один житель Днепра.

В общем миллионерами задекларированы доходы в сумме 68,3 млрд грн и определены к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.

Наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, в Киеве – 40% от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях – 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.

Рекордную сумму своих налоговых обязательств определено жителем Киева – он заплатит 304 млн грн.