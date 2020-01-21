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В Украине стало меньше безработных – Минэкономики

Увеличение количества официально зарегистрированных безработных наблюдалось только в течение одного месяца, в декабре. Рост этого показателя традиционно связан с сезонностью, а в целом уровень безработицы в Украине снижается, сообщили в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В Минэкономики объяснили опубликованные Госстатом данные
В Минэкономики объяснили опубликованные Госстатом данные
Фото: 24tv.ua

Уровень безработицы в Украине снижается: количество официально зарегистрированных безработных в декабре 2019 года уменьшилось по сравнению с декабрем 2018 года. Об этом сообщили 21 января в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, комментируя опубликованные ранее данные Госстата о росте безработицы в декабре 2019 года на 17%.

Позитивная тенденция в сфере трудоустройства, по информации министерства, продолжается уже длительный период: согласно среднегодовому показателю, в 2019 году безработных граждан стало более чем на 150 тыс. меньше (460,2 в 2015 году против 306,8 в 2019-м). А за девять месяцев 2019 года уровень безработицы по сравнению с этим же периодом годом ранее снизился с 8,6% до 8,1%. 

В течение одного месяца – в декабре – наблюдалось увеличение количества официально зарегистрированных безработных. Рост этого показателя традиционно связан с сезонностью: большинство населения, которое проживает в сельской местности, работает в секторе сельского хозяйства, который носит сезонный характер. По этой причине по окончании полевых работ люди традиционно становятся на учет в Государственную службу занятости на период временной безработицы до начала нового сезона, отметили в ведомстве.

В целом позитивных результатов в сфере трудоустройства удалось достичь в первую очередь благодаря позитивной динамике развития экономики, а также работе в направлении трудоустройства молодежи и расширения услуг по профориентации, заявили в пресс-службе.

Теги: безработица, экономика, Госстат, трудоустройство, работа, Минэкономики
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