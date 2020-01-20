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Экономист Новак: Резкий рост безработицы в Украине можно объяснить только массовым закрытием физлиц – предпринимателей

В определенной степени на численности официально безработных граждан в Украине могла отразиться продолжающаяся миграция украинцев в другие страны, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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Новак: У нас упала промышленность, сократились рабочие места это все тоже сказалось. Но никак не на 15%
Новак: У нас упала промышленность, сократились рабочие места – это все тоже сказалось. Но никак не на 15%
Фото: Андрій Новак / Facebook

Рост числа безработных граждан в декабре 2019 года на 15%, скорее всего, связан с массовым закрытием физлиц – предпринимателей в Украине, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Резкое увеличение уровня безработицы в Украине сейчас можно объяснить только одним – массовым закрытием физлиц – предпринимателей после того наезда, который новое правительство запланировало одним из первых своих шагов. Поэтому многие ФЛП решили закрыться. Официальная статистика говорит о закрытии 15% ФЛП в конце прошлого года. Это и дало общую картину увеличения безработицы. В итоге стало меньше самозанятых людей, каковыми, собственно, и является большинство ФЛП. И если они не оформились на другую работу, то перешли в группу безработных", – отметил экономист.

Он не исключает, что на статистике могла также отразиться продолжающаяся миграция украинцев в другие страны.

"Каких-то еще причин такому росту безработицы я не вижу. Да, у нас упала промышленность, сократились рабочие места – это все тоже сказалось. Но никак не на 15%. Единственное, что еще могло в какой-то мере отразиться на статистике – это то, что украинцы продолжают выезжать в другие страны на заработки. Это люди, которые остаются гражданами Украины работоспособного возраста, но официально у нас в стране не трудоустроены", – подчеркнул Новак.

По данным Госслужбы статистики Украины, которая ссылается на Госслужбу занятости, количество официально зарегистрированных безработных граждан в Украине в декабре 2019 года возросло на 15%.

В ноябре 2019 года число безработных составляло 288,9 тыс. человек, а в декабре возросло до 338,2 тыс. 

Нацбанк Украины прогнозировал, что в 2019 году безработица составит 8,5–8,7%.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что правительство намерено начать “глубокую реформу налоговой системы” весной 2020 года.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона о деятельности ФЛП. Они обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят понятия электронного чека, денежного вознаграждения для покупателей, а также штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека. Законы начнут действовать в апреле 2020 года.

Теги: Украина, безработица, миграция, промышленность, Андрей Новак
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