В Украине за девять месяцев вырос оборот наличных денег в кассах банков – НБУ

Объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1828,8 млрд грн, это на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдачи наличных денег из касс вырос на 14,8 % и составил 1856,9 млрд грн.
В числе трех наиболее популярных кассовых операций по выдаче наличных денег:
Самыми крупными источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали:
В 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 млрд грн – это на 7,2% меньше, чем в 2019 году. Об этом 4 февраля 2021 года сообщила пресс-служба НБУ.