В Украине за девять месяцев вырос оборот наличных денег в кассах банков – НБУ

Объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1828,8 млрд грн, это на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдачи наличных денег из касс вырос на 14,8 % и составил 1856,9 млрд грн.

В числе трех наиболее популярных кассовых операций по выдаче наличных денег:

операции клиентов с использованием платежных карт – 74,7%;

операции по приобретению иностранной валюты у клиентов – 8,1%;

операции для подкрепления операторов почтовой связи – 5,2%.

Самыми крупными источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали:

операции клиентов с использованием платежных карт – 33,6%;

торговая выручка – 32,1%;

выручка от всех видов услуг – 12,4%.