В Украине в 2020 году оборот наличных в кассах банков сократился – НБУ

В Нацбанке Украины заявили, что в 2020 году объем выдачи наличных денег из касс банков составил 2,25 млрд грн.

В 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 млрд грн – это на 7,2% меньше, чем в 2019 году. Больше всего средств принесли операции с использованием платежных карт. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

В Нацбанке заявили, что объем выдачи наличных из касс банков составил 2,25 млрд грн, это на 2,2% меньше, чем в 2019 году.

По данным НБУ, в топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт – 75,1%;

для подкрепления операторов почтовой связи – 5,9%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов – 6,3%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных в банки стали (% от общего объема расходов):

операции клиентов с использованием платежных карт – 34,7%;

торговая выручка – 34,7%;

выручка от всех видов услуг – 9,6%;

поступления от продажи иностранной валюты – 5,5%.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщал, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к улучшению положения Украины.