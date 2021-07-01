В Украине за девять дней автофиксация массы фур выявила нарушений почти на 132 млн грн – Opendatabot

"3849 нарушений за девять дней – такие первые итоги теста WiM-станций (взвешивание в движении. – "ГОРДОН"), вмонтированных в дорожное полотно и определяющих перегрузки дальнобойных фур. Станции начали работу в Украине с 16 июня. [...] Если бы штрафы выписывались владельцам фур в течение первых девяти пробных дней, то нарушения обошлись бы им в 131,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Больше всего нарушений – 1140 – зафиксировано возле села Подгоровка Полтавской области на автотрассе Полтава – Александрия.

За последние полтора года на дорогах государственного значения установлено 48 WiM-станций, сообщало 22 июня в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

"Фиксируют данные о габаритах, нагрузке на ось и общую массу, а также номерной знак перевозчика. Датчики вмонтированы в асфальтовое покрытие и расположены таким образом, что объехать их невозможно", – объясняли в ведомстве.