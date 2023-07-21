ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В украинских подземных хранилищах уже накоплено почти 12 млрд м³ газа – НАК "Нафтогаз України"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд м&sup3; газа
В 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд м³ газа
Фото: depositphotos.com

В украинских подземных хранилищах уже есть 11,7 млрд м³ газа. Это данные состоянием на 19 июля, сообщила 21 июля пресс-служба НАК "Нафтогаз України", цитируя председателя компании Алексея Чернышова.

"Со старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд м³ газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану", – сказал Чернышов.

Он добавил, что в июле удалось закачать больше газа, чем предполагалось. Глава "Нафтогазу" отметил, что это хороший результат, уточнив, что потребление газа во втором квартале этого года увеличилось относительно аналогичного периода прошлого года на 13%.

"Рост уровня потребления газа обусловлен многими факторами, в том числе постепенным восстановлением экономики нашей страны. Но, как мы видим по имеющимся данным, нам все равно удается достигать всех поставленных целей в рамках подготовки к следующей зиме", – сказал Чернышов.

Контекст:

В мая Чернышов сообщал, что в 2023 году Украина планирует добыть 13,5 млрд м³ газа. Он отмечал, что украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023–2024 годов без импорта. 

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, Алексей Чернышов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Галина ГРИШИНА
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (157457)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54483)
3
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (53693)
4
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (46650)
5
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (45303)
6
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (39965)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (38875)
8
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (36944)
 
 
 
 