В украинских подземных хранилищах уже накоплено почти 12 млрд м³ газа – НАК "Нафтогаз України"

В 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд м³ газа Фото: depositphotos.com

"Со старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд м³ газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану", – сказал Чернышов.

Он добавил, что в июле удалось закачать больше газа, чем предполагалось. Глава "Нафтогазу" отметил, что это хороший результат, уточнив, что потребление газа во втором квартале этого года увеличилось относительно аналогичного периода прошлого года на 13%.

"Рост уровня потребления газа обусловлен многими факторами, в том числе постепенным восстановлением экономики нашей страны. Но, как мы видим по имеющимся данным, нам все равно удается достигать всех поставленных целей в рамках подготовки к следующей зиме", – сказал Чернышов.