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Россия продолжает поставлять дешевый газ в Украину и ЕС через румынский терминал – СМИ

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Украинские трейдеры, покупая "смузи из дешевого российского газа", фактически сотрудничают с "Газпромом" основным спонсором российской армии, подчеркивает издание "Контракты"
Украинские трейдеры, покупая "смузи из дешевого российского газа", фактически сотрудничают с "Газпромом" – основным спонсором российской армии, подчеркивает издание "Контракты"
Фото: kontrakty.ua

Связанные с Россией компании смешивают российский газ с газом другого происхождения и продолжают его поставлять на Балканы и в Украину, пришет в своем расследовании украинское деловое издание "Контракты". В качестве примера авторы статьи приводят "швейцарского" газового трейдера Petroalps SA. Компания была создана в 2011 году, ее работники и учредители имеют русское гражданство, утверждают "Контракты".

Petroalps SA доставляет сжиженный газ в железнодорожных цистернах из Казахстана на терминал "Темрюк" в  Краснодарском крае РФ, там его смешивают с российским в пропорции 45%+55%, закачивают в танкер LPG и отправляют в Румынию на газовый терминал Octogon Gas&Logistics, который эксклюзивно работает только с компанией Interport gas SRL.

"Терминал принадлежит Валентину Покора (Valentin Pocora), бывшему румынскому таможеннику, в отношении которого возбуждено уголовное дело по контрабанде и неуплате налогов", – пишет издание.

Журналисты описали также схему продаж Rhinestone Trading GmbH – "австрийского" трейдера, он тоже продает смешанный газ в Украине и странах Балканского региона.

"Схема та же: казахский газ смешивают с российским на территории терминала "Темрюк", далее танкером поставляют на Octogon Gas&Logistics в Румынию. В сертификатах происхождения указывается турецкий, казахский или "европейский" газ. По информации польского Glob Terminal, конечным бенефициаром австрийской компании Rhinestone Trading GmbH является гражданин РФ Максим Дехтярь. До февраля 2022 года компания активно развивала оптовые продажи газа в Украине через ООО "Укрднепрогаз" (позже переименованное в "УДГ Трейдинг")", – указывается в статье.

Авторы заявляют, что связанные с РФ трейдеры демпингуют на рынках Румынии, Украины и Болгарии, вводя в заблуждение потребителей и таможню.

"Газ с подлинным сертификатом происхождения из Казахстана, Турции и других европейских стран на условиях FCA в порту Румынии котируется на уровне цены Sanotrach + $140 за тонну. Цена российско-казахского газа – $90–95 за тонну (на условиях FCA в порту Румынии по котировкам Sanotrach+). Причина столь существенной разницы – наличие в смеси дешевого российского газа. Украинские трейдеры, покупая смузи из дешевого российского газа, фактически сотрудничают с "Газпромом" – основным спонсором российской армии", – подчеркивает издание.

По информации "Консалтинговой группы А-95", в Украине отсутствует прямой запрет на поставки LPG российского происхождения, но действует постановление Кабмина №426 от 9 апреля 2022 г., устанавливающее эмбарго на ввоз на территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров из РФ.

"Документ дополняет постановление КМУ №1147 от 30 декабря 2015 года, согласно которому запрещен импорт товаров российского происхождения в соответствии с утвержденным перечнем. Правда, в списке отсутствуют какие-либо энергетические ресурсы. Этим "окном" пользуются трейдеры для ввоза российского газа на территорию Украины с таможенной территории третьих стран. А для получения сертификата EUR1 достаточно 51% европейского газа в партии. Европарламент в Резолюции от 6 октября 2022 года призвал к полному эмбарго на импорт ископаемого топлива из РФ. Румыния запретила импорт и транзит российского газа и заявила об освоении собственного газового месторождения Neptune Deep в Черном море", – подчеркнули "Контракты".

Издание заявило, что МИД Украины, СБУ и Интерпол должны максимально препятствовать распространению российского газа через ставший российским газовым хабом румынский терминал Octogon Gas&Logistics.

Теги: Россия, Румыния, газ, таможня, цены, эмбарго, сжиженный газ, российский газ
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