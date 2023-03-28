Страны ЕС договорились на год продлить меры по сокращению потребления газа

"ЕС не полностью вышел из энергетического кризиса, а Россия продолжает использовать энергию как оружие. Государства-члены ЕС должны быть солидарны и готовы к следующей зиме", – заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш.
Она отметила, что с августа 2022 года общее потребление природного газа в ЕС сократилось на 19,3%.
"Сокращение нашего спроса на газ позволило нам заполнить наши хранилища, снизить цены и обеспечить больше поставок энергии. Важно, чтобы мы продолжали работу и оставались устойчивыми", – заявила Буш.
Также государства-члены ЕС согласились изменить правила отчетности. Они будут сообщать данные о достигнутой экономии не реже одного раза в два месяца с возможностью подачи отчетов раньше, сообщила пресс-служба.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо на зиму. Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
В январе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%.