Германия купила трубы "Северного потока" для своего терминала сжиженного газа – СМИ

По данным агентства, правительство Германии купило часть мощностей "Северного потока" для строительства СПГ-терминала у острова Рюген в Балтийском море.

Министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года.

Как отмечает агентство, Германия пытается улучшить свою энергетическую безопасность после того, как страны Евросоюза отказались от российского топлива. В значительной степени Берлин полагается на сжиженный природный газ, чтобы восполнить дефицит энергоснабжения, особенно из-за закрытия в этом месяце последних оставшихся атомных электростанций.

О том, что Германия сможет начать зиму 2023/2024 годов с полными хранилищами природного газа и может полностью отказаться от топлива из РФ, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял 30 марта.

5 марта это подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сказав, что ФРГ полностью обеспечила себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России.

Ранее, как сообщила "Немецкая волна", Германия импортировала более 50% газа из РФ.