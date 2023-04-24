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Германия купила трубы "Северного потока" для своего терминала сжиженного газа – СМИ

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Строительство СПГ-терминала ведется у острова Рюген в Балтийском море
Строительство СПГ-терминала ведется у острова Рюген в Балтийском море
Фото: nord-stream.com

Германия готовит открытие нового газового терминала, который будет связан с инфраструктурой остановленного российского трубопровода "Северный поток". Об этом 23 апреля сообщил Bloomberg.

По данным агентства, правительство Германии купило часть мощностей "Северного потока" для строительства СПГ-терминала у острова Рюген в Балтийском море.

Министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года.

Как отмечает агентство, Германия пытается улучшить свою энергетическую безопасность после того, как страны Евросоюза отказались от российского топлива. В значительной степени Берлин полагается на сжиженный природный газ, чтобы восполнить дефицит энергоснабжения, особенно из-за закрытия в этом месяце последних оставшихся атомных электростанций.

О том, что Германия сможет начать зиму 2023/2024 годов с полными хранилищами природного газа и может полностью отказаться от топлива из РФ, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял 30 марта.

5 марта это подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сказав, что ФРГ полностью обеспечила себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России.

Ранее, как сообщила "Немецкая волна", Германия импортировала более 50% газа из РФ. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа 2022 года Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

С начала российского вторжения в Украину Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 13 января 2023 года. 

Агентство Bloomberg сообщило, что перед отопительным сезоном страны ЕС накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствовали тому, что газовые хранилища были почти заполнены. 

Теги: Россия, Германия, газ, газопровод, Северный поток, LNG-терминал, сжиженный газ, Роберт Хабек
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