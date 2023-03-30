Германия объявила, что в хранилищах для следующей зимы не будет российского газа

По словам Мюллера, на данный момент – в конце отопительного сезона – общий уровень заполнения составил 64,3%.

"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными хранилищами. Это поможет заполнить их летом без российского трубопроводного газа", – сказал он.

Работа LPG-терминалов способствовала созданию буферной систему для рынка, отметил чиновник. В начале сезона, 14 ноября 2022 года был зафиксирован уровень заполнения 100% процентов. В конце зимы ситуация с топливом также остается стабильной. Мюллер назвал это "большим успехом" в условиях скачков цены, прекращения поставок из России и наложенных на нее санкций.

"Полноценные складские помещения, умеренные температуры и экономия внесли весомый вклад в то, что мы хорошо пережили прошлую зиму. Мы также должны хорошо подготовиться к следующей.. Это включает в себя дальнейшее экономное использование газа", – добавил президент Федерального сетевого агентства.

О том, что Германия полностью независима от поставок российских энергоносителей, 5 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Tagesspiegel.



"Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы", – сообщил глава немецкого правительства.



