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Германия объявила, что в хранилищах для следующей зимы не будет российского газа

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В конце зимы ситуация с топливом в ФРГ остается стабильной Мюллер
В конце зимы ситуация с топливом в ФРГ остается стабильной – Мюллер
Фото: ЕРА

Германия сможет начать зиму 2023/2024 годов с полными хранилищами природного газа. Об этом президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил в интервью dpa, которое доступно по подписке. Фрагменты разговора 30 марта публикует ZDF.

По словам Мюллера, на данный момент – в конце отопительного сезона – общий уровень заполнения составил 64,3%.

"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными хранилищами. Это поможет заполнить их  летом без российского трубопроводного газа", – сказал он.

Работа LPG-терминалов способствовала созданию буферной систему для рынка, отметил чиновник. В начале сезона, 14 ноября 2022 года был зафиксирован уровень заполнения 100% процентов. В конце зимы ситуация с топливом также остается стабильной. Мюллер назвал это "большим успехом" в условиях скачков цены, прекращения поставок из России и наложенных на нее санкций.

"Полноценные складские помещения, умеренные температуры и экономия внесли весомый вклад в то, что мы хорошо пережили прошлую зиму. Мы также должны хорошо подготовиться к следующей.. Это включает в себя дальнейшее экономное использование газа", – добавил президент Федерального сетевого агентства.

О том, что Германия полностью независима от поставок российских энергоносителей, 5 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Tagesspiegel.

"Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы", – сообщил глава немецкого правительства.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

С начала российского вторжения в Украину Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 13 января 2023 года. 

Агентство Bloomberg сообщило, что перед отопительным сезоном страны ЕС накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствовали тому, что газовые хранилища были почти заполнены. 

Теги: Россия, Германия, газ, санкции, отопительный сезон, прогноз
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