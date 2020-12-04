В Украину поступило частных переводов почти на $9,6 млрд – Нацбанк

По информации Национального банка Украины, за 10 месяцев 2020 года объем переводов из-за рубежа в страну составил почти $9,6 млрд. В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.

Больше всего средств в Украину за 10 месяцев поступило из Польши и США Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

За январь – октябрь 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за рубежа составил $9,56 млрд. Об этом в Национальном банке Украины сообщили в ответ на запрос "Радіо Свобода".

По предварительной информации, в первом полугодии наибольшие суммы переводов поступили из Польши (24,4% от общего объема), США (10,1%), Великобритании (8,4%), Чехии (8%), России (7,4%), Италии (4,5%), Германия (4,4%), сказано в сообщении.

За аналогичный период 2019 года в Украину поступило на 2,3% больше переводов – $9,78 млрд.

В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд. В мае 2020 года НБУ ухудшил прогноз относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину до $10,1 млрд. Регулятор прогнозировал, что на денежных переводах отразятся закрытие границ многими странами и снижение экономической активности в мире из-за распространения коронавируса.