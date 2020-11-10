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ДЕНЬГИ

В Украину за девять месяцев 2020 года перевели более 8 млрд грн – НБУ

Больше всего средств в Украину в январе – сентябре 2020 года поступило из США, Италии, Израиля, РФ и Германии, сообщает Нацбанк Украины.

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По данным НБУ, из Украины за границу за девять месяцев было отправлено $575 млн в эквиваленте
По данным НБУ, из Украины за границу за девять месяцев было отправлено $575 млн в эквиваленте
Фото: depositphotos.com

По предварительным оценкам Национального банка Украины, в январе – сентябре 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из других стран составил $8,481 млрд в эквиваленте. Об этом 10 ноября в Facebook сообщает Нацбанк.

За этот же период из Украины за границу было отправлено $575 млн в эквиваленте.

С использованием систем перевода средств (без учета переводов, осуществленных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также по неформальным каналам) за девять месяцев этого года в Украину было отправлено $1,943 млрд, из страны – $387 млн в эквиваленте.

Больше всего средств в Украину поступило из США, Италии, Израиля, РФ и Германии. Из Украины – в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2731212240426264

В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд. В мае 2020 года НБУ ухудшил прогноз относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину до $10,1 млрд. В регуляторе прогнозировали, что на денежных переводах отразятся закрытие границ многими странами и снижение экономической активности в мире из-за распространения коронавируса.

Теги: Украина, НБУ, деньги, Нацбанк, активы, трудовые мигранты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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