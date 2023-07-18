Верховный Суд отменил меры обеспечения иска кредиторов украинского холдинга GNT

В холдинге подозревают, что кредиторы вмешались в автоматизированную систему распределения судебных дел Фото: sud.ua

"4 июля 2023 года постановлением Верховного Суда в составе Кассационного административного суда по делу №ЗД/380/1/23 признаны незаконными меры обеспечения иска, которые были установлены в отношении ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металлзюкрайн Корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт", которые принадлежат GNT Trade DMCC (холдинг GNT)", – цитирует "Главком" пресс-релиз GNT.

В холдинге напомнили, что в декабре 2022 года хедж-фонд Argentem Creek Partners "руками своего кредитного агента Madison Pacific Trust ltd начал попытку рейдерского захвата активов холдинга GNT, прикрываясь "взысканием задолженности по кредиту".

"Для этого кредитный агент уволил законных директоров ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металлзюкрайн Корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт" и назначил на их место подконтрольных адвокатов, а юридические адреса предприятий портовой инфраструктуры перенес из Одессы во Львов, где нет никаких портов. Таким образом Madison Pacific Trust ltd грубо нарушила корпоративное соглашение и превысила свои полномочия", – отметили в пресс-службе GNT.

Представители холдинга добавили, что кредиторы знали, что идут на грубое нарушение, и заранее готовились к рейдерскому захвату активов GNT.

"На это указывает тот факт, что они подготовились к противодействию GNT в попытке незаконного захвата активов", – отмечает холдинг.

Также в пресс-релизе утверждается, что для того, чтобы сделать невозможным возвращение на должности законных руководителей ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металлзюкрайн Корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт" Madison Pacific Trust ltd, перенесли юридические лица этих предприятий во Львов, где они имеют "своих людей" в судах.

"Одним из таких людей оказалась судья Львовского окружного административного суда Желик Александра Мирославовна, которая 6 января 2023 года незаконно вынесла определение об обеспечении иска, которым запрещает проводить любые регистрационные действия в отношении ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металлзюкрайн Корп ЛТД" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт", – сказано в заявлении GNT.

В холдинге подозревают, что кредиторы вмешались в автоматизированную систему распределения судебных дел.

GNT обратился в Высший совет правосудия с призывом применить к судье Желик дисциплинарные меры и отстранить ее от осуществления правосудия.