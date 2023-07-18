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Верховный Суд отменил меры обеспечения иска кредиторов украинского холдинга GNT

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В холдинге подозревают, что кредиторы вмешались в автоматизированную систему распределения судебных дел
В холдинге подозревают, что кредиторы вмешались в автоматизированную систему распределения судебных дел
Фото: sud.ua

Верховный Суд 4 июля отменил решение Львовского окружного административного суда о применении мер обеспечения иска в отношении предприятий портовой инфраструктуры в Одессе, входящих в холдинг GNT. Постановление Верховного Суда было опубликовано 5 июля на сайте Единого реестра судебных решений.

"4 июля 2023 года постановлением Верховного Суда в составе Кассационного административного суда по делу №ЗД/380/1/23 признаны незаконными меры обеспечения иска, которые были установлены в отношении ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металлзюкрайн Корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт", которые принадлежат GNT Trade DMCC (холдинг GNT)", – цитирует "Главком" пресс-релиз GNT.

В холдинге напомнили, что в декабре 2022 года хедж-фонд Argentem Creek Partners "руками своего кредитного агента Madison Pacific Trust ltd начал попытку рейдерского захвата активов холдинга GNT, прикрываясь "взысканием задолженности по кредиту".

"Для этого кредитный агент уволил законных директоров ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металлзюкрайн Корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт" и назначил на их место подконтрольных адвокатов, а юридические адреса предприятий портовой инфраструктуры перенес из Одессы во Львов, где нет никаких портов. Таким образом Madison Pacific Trust ltd грубо нарушила корпоративное соглашение и превысила свои полномочия", – отметили в пресс-службе GNT.

Представители холдинга добавили, что кредиторы знали, что идут на грубое нарушение, и заранее готовились к рейдерскому захвату активов GNT.

"На это указывает тот факт, что они подготовились к противодействию GNT в попытке незаконного захвата активов", – отмечает холдинг.

Также в пресс-релизе утверждается, что для того, чтобы сделать невозможным возвращение на должности законных руководителей ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металлзюкрайн Корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт" Madison Pacific Trust ltd, перенесли юридические лица этих предприятий во Львов, где они имеют "своих людей" в судах.

"Одним из таких людей оказалась судья Львовского окружного административного суда Желик Александра Мирославовна, которая 6 января 2023 года незаконно вынесла определение об обеспечении иска, которым запрещает проводить любые регистрационные действия в отношении ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металлзюкрайн Корп ЛТД" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт", – сказано в заявлении GNT.

В холдинге подозревают, что кредиторы вмешались в автоматизированную систему распределения судебных дел.

GNT обратился в Высший совет правосудия с призывом применить к судье Желик дисциплинарные меры и отстранить ее от осуществления правосудия.

Контекст:

GNT Group – украинская стивидорная компания, работающая в Одесском морском торговом порту, экспортер сельскохозяйственной продукции.

В компании сообщали, что кредит в $75 млн у ACP был получен в 2019 году под залог корпоративных прав, стоимость которых в разы превышала этот кредит. А у Innovatus – в 2021 году на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами. Из-за войны с Россией их погашение было затруднено, но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. В конце декабря, в разгар работы "зернового коридора", кредиторы неожиданно приступили к принудительному взысканию долгов, заявили владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза.

17 февраля 2023 года Печерский районный суд Киева вынес постановление в пользу ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл". Своим решением суд удовлетворил заявление компании и отменил меры по обеспечению иска против нее.

6 июня Львовский окружной административный суд закрыл административное производство по иску кредиторов одесского зернового терминала.

Теги: Львов, Одесса, Верховный Суд, активы, Высший совет правосудия, судья, суд, компании, GNT Group, Олимпекс Купе Интернейшнл, Argentem Creek Partners, GNT, ACP
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