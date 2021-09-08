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За год сумма выданных в Украине микрокредитов выросла на 43%

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Украинцы задолжали микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн
Украинцы задолжали микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За шесть месяцев 2021 года микрофинансовые организации в Украине выдали 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд грн. Об этом сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

Это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020 года, когда общая сумма займов составила 22 млрд. С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 9% – с 4059 грн до 4417 грн.

"Количество выданных в Украине кредитов растет год от года. В 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 году – 1 млн кредитов, а в 2021-м выдается 1,2 млн", – уточили специалисты.

По информации "Опендатамедіа", растет сумма невыплаченных долгов по микрокредитам, ее рост с начала года составил 6,5%.

"На данный момент украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн по просроченным кредитам", – сообщили в посте.

Теги: Украина, кредиты, украинцы
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