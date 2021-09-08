За год сумма выданных в Украине микрокредитов выросла на 43%

Это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020 года, когда общая сумма займов составила 22 млрд. С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 9% – с 4059 грн до 4417 грн.

"Количество выданных в Украине кредитов растет год от года. В 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 году – 1 млн кредитов, а в 2021-м выдается 1,2 млн", – уточили специалисты.

По информации "Опендатамедіа", растет сумма невыплаченных долгов по микрокредитам, ее рост с начала года составил 6,5%.

"На данный момент украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн по просроченным кредитам", – сообщили в посте.