В Украине за полгода в Единый реестр должников внесли 745 тыс. новых долгов – Opendatabot

Быстрее всего растет задолженность по оплате коммунальных услуг – на 21,2% за полгода (плюс 73 тыс. долгов) – и взыскание средств, то есть долги физлиц по кредитам перед компаниями и организациями – на 20,4% (+244 тыс. долгов).
Всего по состоянию на июль в реестр внесено 5,85 млн долгов. За полгода этот показатель вырос на 14,6%.
Распределение долгов по категориям выглядит следующим образом (указаны топ-цифры):
Единый реестр должников начал работу в Украине в январе 2017 года.
Министерство юстиции Украины объясняло, что в реестр попадают граждане, которые не заплатили штраф, не выплачивают алименты или не выполняют решения суда.