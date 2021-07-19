В Украине за полгода в Единый реестр должников внесли 745 тыс. новых долгов – Opendatabot

Быстрее всего растет задолженность по оплате коммунальных услуг – на 21,2% за полгода (плюс 73 тыс. долгов) – и взыскание средств, то есть долги физлиц по кредитам перед компаниями и организациями – на 20,4% (+244 тыс. долгов).

Всего по состоянию на июль в реестр внесено 5,85 млн долгов. За полгода этот показатель вырос на 14,6%.

Распределение долгов по категориям выглядит следующим образом (указаны топ-цифры):

Инфографика: opendatabot.ua