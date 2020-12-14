За год в реестр должников попало 300 тыс. украинцев – Opendatabot

По состоянию на декабрь в украинском Едином реестре должников находится, по данным Opendatabot, более 2 млн граждан.

За год число граждан, которые внесены в украинский Единый реестр должников, увеличилось на 18%. Об этом 14 декабря проинформировал Opendatabot.

"Более 2 млн украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%. Так, должниками стали еще 300 тыс. человек", – говорится в сообщении.

На сегодня в реестре значится 2 000 340 уникальных фамилий, имен и отчеств.

Наиболее значительное увеличение числа должников зафиксировано в 2020 году в сфере оплаты коммунальных услуг – таких стало на 36% (57 тыс.) больше.

На 24% (150 тыс.) увеличилось количество должников по взысканию средств, на 22% (96 тыс.) – по долгам за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, на 21% (70 тыс.) – по взысканию штрафов по делам об административных правонарушениях.

"Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям. Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников имели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление инспекции по парковке", – объяснили в Opendatabot.

Единый реестр должников начал работу в Украине в январе 2017 года.