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Заместитель Кернеса Овинникова могла поспособствовать бесплатному выделению земли собственному сыну – СМИ

Агентство "РБК-Украина" получило в свое распоряжение документы, из которых следует, что сын заместителя мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяны Овинниковой получил 33 м² земли в центре Харькова.

Следствие считает Овинникову ключевой фигурой в разворовывании 650 га харьковской земли, отмечает агентство
Следствие считает Овинникову ключевой фигурой в разворовывании 650 га харьковской земли, отмечает агентство
Фото: sq.com.ua

Заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяна Овинникова могла обеспечить выделение участка земли в историческом центре города своему сыну, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении агентства. 

Журналисты сообщили, что Антон Овинников обратился в марте 2020 года с заявлением к городскому голове с просьбой "предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для обслуживания индивидуального гаража".

По данным агентства, речь идет о земельном участке площадью 33 м² на улице Данилевского в центре Харькова, там у Овинникова есть гараж, который ему подарил в 2014 году дед. "РБК-Украина" отмечает, что в открытом доступе нет информации о земле, на которой находится гараж. В том же году Овинников, которому было 18 лет, купил на улице Данилевского квартиру площадью почти 100 м², где проживает вместе с матерью, пишут авторы.

"В день подачи заявления, вероятно, при непосредственном участии его матери – Татьяны Овинниковой – прошение ушло в работу, и в конечном итоге 24 июня на заседании Харьковского горсовета было удовлетворено. Стоит отметить, что согласно Закону "О предотвращении коррупции" лица, у которых существует реальный конфликт интересов должны принять меры для его урегулирования (проинформировав начальство или исключив себя из управленческой цепочки)", – подчеркивает агентство.

Овинникова является подозреваемой в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве. Следствие считает чиновницу ключевой фигурой в разворовывании 650 га харьковской земли. В 2017 году ей вручили подозрение, Овинникова была арестована, но вышла под залог в 30 млн грн.

Уголовное производство касается периода с 2008 по 2016 годы, когда Харьковом руководил мэр Михаил Добкин, а после – нынешний городской голова Геннадий Кернес. По данным правоохраниетей, за это время на подставных лиц бесплатно передали более 650 га городской земли. Земельные участки выделяли подставным лицам, которые номинально организовывали кооперативы, считают следователи.

По данным Генпрокуратуры, Овинникова "согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

"РБК-Украина" напоминает, что 2 июня 2017 года Овинникова покинула должность заместителя мэра по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, но осталась работать в как советник Кернеса. 28 ноября 2018 года Кернес вернул Овинникову на пост своего заместителя.

Очередное заседание по делу назначено сегодня, 16 ноября 2020 года в Дзержинском районном суде Харькова.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, горсовет, земельный участок, уголовное производство
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