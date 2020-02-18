Затраты на президентский автопарк в Украине снизились в 2019 году в полтора раза

В 2018 году на содержание автопарка Госуправления делами Украины израсходовали 252 млн грн, в 2019-м – 160 млн грн.

В 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом затраты на содержание автомобилей Государственного управления делами (ГУД) Украины. Об этом свидетельствует информация, которую "Українські новини" получили после запроса в ГУД и "Автобазу ГУД".

"Кассовые расходы на содержание государственной организации "Автобаза Государственного управления делами" в 2019 году по общему и специальному фонду государственного бюджета составили 159,7 млн грн... В 2019 году не проводилась закупка автотранспортных средств, и не планируется закупка автотранспортных средств в 2020 году", – сказано в ответе ведомства.

В ГУД отметили, что на их балансе находится 232 автомобиля разного назначения, которые используются для транспортного обслуживания президента, его офиса, официальных мероприятий и иностранных делегаций, Госуправления делами и других органов и служб.

По данным за 2018 год, которые получали "Українські новини", на содержание автопарка ГУД израсходовали 252 млн грн. Кроме того, в 2019-м было куплено 29 автомобилей в общей сложности за 72 млн грн.

Весной 2019 года в Украине сменился президент. Вместо Петра Порошенко государство возглавил Владимир Зеленский.