Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Затраты на президентский автопарк в Украине снизились в 2019 году в полтора раза

В 2018 году на содержание автопарка Госуправления делами Украины израсходовали 252 млн грн, в 2019-м – 160 млн грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2019 году автопарк ГУД стал обслуживать другого президента
В 2019 году автопарк ГУД стал обслуживать другого президента
Фото: Офіс Президента України / Facebook

В 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом затраты на содержание автомобилей Государственного управления делами (ГУД) Украины. Об этом свидетельствует информация, которую "Українські новини" получили после запроса в ГУД и "Автобазу ГУД".

"Кассовые расходы на содержание государственной организации "Автобаза Государственного управления делами" в 2019 году по общему и специальному фонду государственного бюджета составили 159,7 млн грн... В 2019 году не проводилась закупка автотранспортных средств, и не планируется закупка автотранспортных средств в 2020 году", – сказано в ответе ведомства.

В ГУД отметили, что на их балансе находится 232 автомобиля разного назначения, которые используются для транспортного обслуживания президента, его офиса, официальных мероприятий и иностранных делегаций, Госуправления делами и других органов и служб.

По данным за 2018 год, которые получали "Українські новини", на содержание автопарка ГУД израсходовали 252 млн грн. Кроме того, в 2019-м было куплено 29 автомобилей в общей сложности за 72 млн грн.

Весной 2019 года в Украине сменился президент. Вместо Петра Порошенко государство возглавил Владимир Зеленский.

Теги: транспорт, Украина, автомобили, Государственное управление делами, президент, расходы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS