ЗАЗ будет собирать автомобили Renault в Украине из российских машинокомплектов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) наладил серийное производство купе-кроссоверов Renault Arkana из российских машинокомплектов, сказано на сайте ЗАЗ.
Комплекты для сборки автомобилей будут поставлять с московского завода группы Renault, сообщается в релизе.
Renault Arkana – первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л.с. Авто оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода, добавили в пресс-службе.
Цена на авто начинается от 468 тыс. грн.
10 сентября стало известно, что ЗАЗ заключил соглашение на сборку легковых автомобилей компании Renault. Автомобили будут производиться для внутреннего рынка на мощностях завода.
ЗАЗ – крупный производитель автомобилей в Украине. Предприятие производит легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. Производственные мощности завода позволяют выпускать 150 тыс. автомобилей в год, сказано на сайте завода.
Groupe Renault занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. В портфель компании входят бренды Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine.