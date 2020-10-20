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ЗАЗ проводит сертификацию на соответствие требованиям Евро-6 нового автобуса

Производство 10-метрового низкопольного автобуса А10, полностью отвечающего европейским экологическим стандартам, будет запущено в ближайшее время, отметили на предприятии.

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На заводе заявили о планах по расширению присутствия на зарубежных рынках, в том числе в странах ЕС
На заводе заявили о планах по расширению присутствия на зарубежных рынках, в том числе в странах ЕС
Фото: ukravto.ua

Запорожский автомобилестроительный завод проводит сертификацию на соответствие требованиям Евро-6 новой модификации автобуса ЗАЗ А10, сообщила 19 октября пресс-служба корпорации "УкрАВТО".

Производство 10-метрового низкопольного А10, полностью отвечающего европейским экологическим стандартам, будет запущено в ближайшее время, отметили на предприятии.

По словам руководства компании, это связано с планами по расширению присутствия продукции завода на зарубежных рынках, в том числе в странах ЕС.

"Кроме техники нового экологического стандарта в течение ближайшего месяца мы начинаем производство автобуса ЗАЗ А09, который предназначен для обслуживания пригородных маршрутов в Украине. Автобус будет соответствовать экологическому стандарту Евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией Mercedes-Benz. Кроме этого, мы ведем работу над расширением ассортимента автобусов малого класса, и в этом месяце ожидаем получения сертификата на модель ЗАЗ А08 "город", – рассказал глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

В компании отметили, что в этом году на заводе было налажено производство автобусов малого класса ЗАЗ А08 "пригород" для эксплуатации на пригородных маршрутах и ЗАЗ А08 "школьный" для перевозки детей.

Запорожский автомобилестроительный завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине, за 20 лет выпустил более 1 млн единиц автомобильной техники, имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей, производит автобусы малого и среднего класса. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – Alliance Production Way.

Теги: промышленность, автобус, ЗАЗ
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