Зерновой терминал Neptune (Cargill) в порту Южный нарастил объем обработки грузов на 66%

В ноябре этого года совместное предприятие с американской корпорацией Cargill – зерновой терминал Neptune – обработал 478 тыс тонн зерновых.

Зерновой терминал начал работу в тестовом режиме летом 2018 года, а все мощности ввел в эксплуатацию в 2019-м Фото: podrobnosti.ua

Совместное с американской корпорацией Cargill предприятие Neptune, которое работает в порту Южный Одесской области, в ноябре этого года нарастило показатель обработки грузов на 66% по сравнению с ноябрем 2019-го. За месяц терминал обработал 478 тыс. тонн зерновых, сообщают "Подробности".

По данным пресс-службы, Neptune занял по этому показателю второе место в Украине, поднявшись на шесть пунктов, доля терминала на рынке экспорта зерновых в ноябре составила 8,8%.

Зерновой терминал начал работу в тестовом режиме летом 2018 года, а все мощности ввел в эксплуатацию в 2019-м.

Всего в ноябре 2020 года Украина экспортировала через морские порты 5,45 млн тонн зерна, это на 240 тыс. тонн меньше, чем в ноябре прошлого года, сообщает портал Elevatorist со ссылкой на исследование компании Stark Shipping.

Топ крупнейших зерновых терминалов Украины по итогам перевалки в ноябре 2020 года, по данным Stark Shipping, выглядит так: