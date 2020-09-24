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ПРОИСШЕСТВИЯ

В порту Южный буксир помял танкер с 15 тыс. тонн аммиака на борту

Об инциденте с буксиром компании "Аксон Шипинг" написал совладелец буксирной компании ТИС Андрей Ставницер и активисты группы "Стоп-коррупция в портах Украины".

Агентство УНИАН опкбликовало фото швартовки танкера в порту
Агентство УНИАН опкбликовало фото швартовки танкера в порту
Фото: unian.net

В порту Южный под Одессой 22 сентября буксир Midas, который принадлежит компании "Аксон Шипинг", помял танкер Gaz Serenity. Об этом написал в Facebook совладелец другой буксирной компании – ТИС – Андрей Ставницер. Также пост об инциденте опубликовали в соцсети активисты движения "Стоп-коррупция в портах Украины". 

"Максим Широков, руководитель администрации морского порта Южный, вступил в сговор с Борисом Козырем, бывшим чиновником Министерства инфраструктуры, и вместе буквально физически руками заводят в самый большой порт Украины допотопные буксиры с безруким экипажем. Я требую убрать Бориса Козыря из вашего пресловутого теневого кабинета, а проще – из смотрящих за отраслью. Я требую заменить Максима Широкова профессионалом, которому не по фиг судьба предприятия и жизни семей, которые живут вокруг. Как самый крупный инвестор в инфраструктуру, я имею право этого требовать", – написал Ставницер. 

Он добавил, что сложившаяся ситуация  – это "натуральное скотство", которое до сих пор не привело к человеческим жертвам по чистой случайности. 

"Позвонили и рассказали, что вчера буксиры Широкова и Козыря помяли танкер, который выводили с ОПЗ (Одесского припортового завода. – "ГОРДОН"). Кто за это ответит? Кто будет танцевать перед грузовладельцем и уговаривать его приходить в Украину еще? Я долго наблюдал за этой возней и молчал, но фарс и непрофессионализм перешел через края. Постарайтесь получше, если вы пришли работать на сложный рынок", – заявил бизнесмен.

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10158191423042572

Члены общественного движения "Стоп-коррупция в портах Украины" отметили, что Gaz Serenity загружен аммиаком. 

"Получили в личку очень интересные новости из Южного. Пишут, что вчера при отшвартовке судна Gaz Serenity с ОПЗ буксир Midas, который принадлежит – сюрприз-сюрприз – "Аксон Шипинг", помял бок газовоза. А на борту судна – 15 тыс. тонн аммиака, на минуточку. Любопытно, проинформированы ли Администрация морских портов Украины и лично ее руководитель Александр Голодницкий об этом инциденте от своих непосредственных подчиненных – начальника администрации морского порта Южный Максима Широкова и от начальника лоцманской службы? Как работает безопасность судоходства в Южненском филиале АМПУ?" – заявили активисты. 

Они опубликовали запись переговоров в порту и сообщили, что лоцман указывал экипажу Midas на ошибки.

"Midas, имейте ввиду, вам надо постажироваться, поучиться..." – тактично говорит лоцман, зная, что его слышит весь порт. Сказать по рации, что компании с подобной репутацией и такой низкой квалификацией, как "Аксон Шиппинг", не место в крупнейшем украинском порту, не говоря уже о работе с такими опасными судами, он пока себе не позволяет. Хотя, конечно, уровень безопасности мореплавания в Южненском филиале АМПУ проигнорирован именно теми, кто должен за нее отвечать", – сказано в сообщении группы.

https://www.facebook.com/stop.corruption.in.ports/posts/664452680873634

Жители села Новые Беляры Одесской области требовали навести порядок с безопасностью в порту Южный, заявили, что работа буксиров угрожает не только порту, но и расположенным рядом населенным пунктам, и написали коллективное письмо и.о. главы Администрации морских портов Украины Александру Голодницкому.

Теги: безопасность, порт Южный, танкер, Администрация морских портов Украины, судоходство, Андрей Ставницер, Александр Голодницкий
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