В порту Южный непригодные буксиры сопровождают танкеры – СМИ

Участвующие в проводках судов в порту Южный буксиры не прошли проверку и не имеют нужного оснащения, пишет УНИАН. Журналисты выяснили, что средняя рыночная цена буксирной проводки газовоза – около $40 тыс. за постановку и столько же за выход из порта, а за аренду буксира "Витязь" государственный порт Усть-Дунайск платит около $400 в сутки.

22 сентября буксир "Витязь", о котором ранее писали, что он непригоден для противопожарных мероприятий, провел к причалу в порту Южный первое судно – танкер Gaz Serenity, который ожидает загрузки аммиаком возле Одесского припортового завода, сообщает УНИАН.

Как писали "Українські новини", непригодный для таких задач буксир привлек к работам по безопасности в порту и обслуживанию газовозов, химовозов и танкеров начальник администрации порта Южный Максим Широков.

Буксир "Витязь" выпущен в 1985 году и не соответствует требованиям для обслуживания газо- и химовозов, писало 18 августа издание Delo.ua. Журналисты ссылались на выводы комиссии Южненского филиала Администрации морских портов Украины, которая 12 августа проверила "Витязь" на соответствие критериям безопасности для буксира на период стоянки газовозов, химовозов и танкеров.

О том, что "Витязь", принадлежащий фирме "Аксон Шиппинг", за которой, по данным СМИ, стоит сын уволенного директора Одесского припо ртового завода Сергея Назаренко, начал работу в порту, стало известно в начале августа.

8 сентября начальник администрации порта Южный подписал документ, который дает разрешение на работу "Витязю", отмечали "Українські новини".

Жители села Новые Беляры Одесской области потребовали навести порядок с безопасностью в порту Южный, заявили, что работа буксира угрожает не только порту, но и расположенным рядом населенным пунктам, и написали коллективное письмо и.о. главы Администрации морских портов Украины Александру Голодницкому.

"Тем не менее "Витязь" вышел на работу – правда, не буксиром пожарной безопасности, а швартовщиком. Для швартовых работ "Витязь" пригоден плохо – это одновинтовой и маломаневренный буксир, который банально может повредить судно из-за своей слабой поворотливости. Вероятно, именно публичный скандал вынудил местных чиновников вызвать в порт Южный еще один буксир из Николаева – "Килби". "Килби" не оснащен средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил Регистра судоходства Украины для обеспечения борьбы с пожарами на сторонних судах и объектах, не имеет в основном символе класса Регистра судоходства Украины знака оснащенности судна средствами борьбы с пожарами на других судах и, соответственно, не имеет права тушить пожары на других судах", – пишет УНИАН.

Агентство отмечает, что в нарушение обязательных постановлений по морскому порту Южный для проведения швартовки и отшвартовки судна – газовоза "GAZ Serenity" – 21-го и 22 сентября был допущен неисправный буксир Midas, члены экипажа которого не прошли курс обучения по обслуживанию газовозов.

"По оценкам экспертов, средняя рыночная цена буксирной проводки такого судна, как Gaz Serenity, – порядка $40 тыс. за постановку и столько же за выход из порта. При этом за аренду того же "Витязя" государственный порт Усть-Дунайск получает около $400 в сутки. Вероятно, именно очевидная маржинальность такой работы и является причиной регулярных коррупционных скандалов, которые возникают вокруг буксирного рынка", – сказано в публикации.