Жители села Новые Беляры Одесской области потребовали навести порядок с безопасностью в порту Южный

Начальник администрации порта Южный Максим Широков убрал со складов порта селитру, но привлек к работам по безопасности в порту и обслуживанию газовозов, химовозов и танкеров непригодный для этих задач буксир "Витязь", заявили жители села и потребовали от Администрации морских портов Украины провести служебное расследование по этому поводу.

В обращении говорится, что работа буксира может нести опасность как порту и его работникам, так и окружающим его населенным пунктам Фото: port-yuzhny.com.ua

Община села Новые Беляры в Одесской области и местная власть села обратились к и.о. главы Администрации морских портов Украины Александру Голодницкому с требованием навести порядок с безопасностью в порту Южный, пишут "Українські новини".

Агентство отмечает со ссылкой на письмо общины, что после резонанса в СМИ начальник администрации порта Южный Максим Широков убрал со складов порта селитру, но привлек к работам по безопасности в порту и обслуживанию газовозов, химовозов и танкеров непригодный для этих задач буксир "Витязь". Жители заявили, что это несет опасность порту, его работникам и окружающим населенным пунктам. Обращение рассмотрели на заседании исполкома Новобелярского сельсовета, поддержали его и обязали сельского голову контролировать исполнение решения.

Местные жители потребовали провести служебное расследование по этому поводу, если же реакции на письмо не последует, они собираются обращаться к президенту, в СНБО, Кабмин и к клиентам Одесского припортового завода.

Буксир "Витязь" 1985 года выпуска не соответствует требованиям для обслуживания газо- и химовозов возле причалов №3 и №4, писало 18 августа издание Delo.ua. Журналисты ссылаются на выводы комиссии Южненского филиала Администрации морских портов Украины, которая 12 августа проверила "Витязь" на соответствие критериям, относящимся к буксиру безопасности (обеспечения) на период стоянки судов – газовозов, химовозов и танкеров.

"Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8724121) нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечения) на период стоянки судов – газовозов, химовозов у причалов №3, №4 администрации МП Южный", – сказано в акте проверки, опубликованном на портале Delo.ua.

О том, что "Витязь", принадлежащий фирме "Аксон Шиппинг", за которой, по данным СМИ, стоит сын уволенного директора Одесского припо ртового завода Сергея Назаренко, начал работу в порту, стало известно в начале августа.

8 сентября начальник администрации порта Южный подписал документ, который дает разрешение на работу "Витязю", отмечают "Українські новини".