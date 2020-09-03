Суд в Одессе наложил арест на танкер Delfi

Иск в Хозяйственный суд Одесской области с требованием наложить арест на потерпевший крушение танкер Delfi подавала Администрация морских портов Украины.

Хозяйственный суд Одесской области арестовал потерпевший крушение возле пляжа в Одессе танкер Delfi. Определение, принятое 1 сентября, размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

"Наложить арест на имущество компании-судовладельца Mister Drake PC (Unated Kingdom...) судно Delfi (IМО 8866266), с правом его перемещения, отдаления и удаления Государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" в лице одесского филиала или другими лицами по поручению последнего", – говорится в документе.

Истец – Администрация морских портов Украины (АМПУ) – пытается взыскать с судовладельца почти 2,4 млн грн, потраченных на работы с танкером. В материалах суда сказано, что АМПУ неоднократно обращалась к Mister Drake PC за возмещением средств, "однако никаких оплат ответчик не осуществил".

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превышало норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 июля его поставили на киль.