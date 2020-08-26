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В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi

Танкер Delfi, затонувший у берегов Одессы в прошлом году, надеются поднять до начала сезона штормов, заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Под Одессой возобновились работы по подъему танкера Delfi
Под Одессой возобновились работы по подъему танкера Delfi
Фото: Максим Куций / Facebook

В Одессе возобновились работы по подъему затонувшего танкера Delfi на ровный киль. Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Сейчас четыре буксира пытаются поставить судно на ровный киль для дальнейшей транспортировки. В течение часа специалисты компании "Краншип", которая безвозмездно проводит эти работы, планируют откачать воду, наполнить воздухом танки правого борта и протестировать на прочность конструкции, приваренные к корпусу для подъема", – написал он.

После этого, добавил Куцый, "станет понятно, в каком состоянии правый борт и как дальше транспортировать танкер".

"Надеюсь, эта попытка станет удачной. Специалисты работают ежедневно, чтобы поднять Delfi к сезону штормов", – заключил он.

https://www.facebook.com/maksymkutsyi/posts/308964913863241

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В июле 2020 года компания-судовладелец предприняла несколько безуспешных попыток поставить танкер на киль.

Теги: Украина, Одесса, шторм, танкер, нефтепродукты, Максим Куцый, танкер Delfi
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