В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi

Танкер Delfi, затонувший у берегов Одессы в прошлом году, надеются поднять до начала сезона штормов, заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Под Одессой возобновились работы по подъему танкера Delfi Фото: Максим Куций / Facebook

В Одессе возобновились работы по подъему затонувшего танкера Delfi на ровный киль. Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Сейчас четыре буксира пытаются поставить судно на ровный киль для дальнейшей транспортировки. В течение часа специалисты компании "Краншип", которая безвозмездно проводит эти работы, планируют откачать воду, наполнить воздухом танки правого борта и протестировать на прочность конструкции, приваренные к корпусу для подъема", – написал он.

После этого, добавил Куцый, "станет понятно, в каком состоянии правый борт и как дальше транспортировать танкер".

"Надеюсь, эта попытка станет удачной. Специалисты работают ежедневно, чтобы поднять Delfi к сезону штормов", – заключил он.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В июле 2020 года компания-судовладелец предприняла несколько безуспешных попыток поставить танкер на киль.