Возле затонувшего танкера Delfi в Одессе начали расчищать дно

Плавучий кран "Атлас-4" расчищает дно моря, где затонул танкер Delfi, чтобы технические суда могли спокойно подходить к борту. Кран черноморского порта "Богатырь" будет разворачивать судно и ставить его на ровный киль, рассказал директор компании RISOIL S.A. Шота Хаджишвили, который оказывает техническую помощь для подъема танкера.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе в ноябре 2019 года Фото: ЕРА

У затонувшего под Одессой танкера Delfi начались подготовительные работы, плавучий подъемный кран "Атлас-4" разбирал камни на дне возле корпуса судна, сообщил 10 августа "Радіо Свобода" директор компании RISOIL S.A. Шота Хаджишвили, который выступает консультантом по подготовительным работам и оказывает техническую помощь для подъема танкера.

"Именно из-за этих камней и низкой осадки Delfi повредил свой корпус. Плавкран занимается расчисткой дна моря, чтобы технические суда могли спокойно подходить к борту. Кран принадлежит компании "Трансшип". Также будет участвовать кран черноморского порта "Богатырь" на 300 тонн, чтобы развернуть судно и поставить его на ровный киль. Возможно, будет использоваться кран херсонского порта на 150 тонн", – сообщил Хаджишвили.

Он также уточнил, что если расчистить дно от камней, можно будет не распиливать корпус судна.

"По первоначальному плану работ, сначала проведут откачку нефтесодержащих вод, затем – дегазацию танков судна и попытаются поставить судно на киль и заварить пробоины. После этих действий, возможно, его отбуксируют в порт", – пояснил Хаджишвили.

Он также отметил, что компания RISOIL S.A. проводит работы за собственные средства, чтобы помочь городу.

RISOIL S.A., по словам Хаджишвили, при необходимости собирается доставить плавкран из Херсона и судно с дополнительными бонами [плавучие заграждения].

В Администрации морских портов Украины пока не комментировали подготовительные работы по расчистке дна возле танкера Delfi.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

27 июля, после неудачных попыток убрать судно, глава АМПУ Александр Голодницкий рассказал, что есть вариант разрезать танкер.

30 июля Малеваный заявил, что Delfi уже нанес ущерб экологии на $20 тыс.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выразил уверенность, что в августе танкер Delfi уберут с одесского пляжа.

Приморский районный суд Одессы 6 августа приговорил капитана затонувшего танкера Delfi к одному году ограничения свободы. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Позже этим же решением капитана освободили от наказания и назначили ему испытательный срок на один год.