Криклий надеется, что танкер Delfi начнут поднимать через неделю

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выразил уверенность, что в августе танкер Delfi уберут с одесского пляжа.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий надеется, что операция по подъему затонувшего под Одессой танкера Delfi начнется через неделю. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам в среду, 5 августа.

"Сегодня последний день, когда предоставляются предложения [по подъему танкера]. И я надеюсь, что уже через неделю начнется операция по подъему судна", – отметил Криклий.

При этом министр выразил уверенность, что в течение августа танкер уберут с одесского пляжа.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В середине июля владелец судна предпринял несколько неудачных попыток поставить танкер на киль. После этого судовладелец отказался от прав на танкер и Администрация морпортов начала поиск нового подрядчика для проведение работ.