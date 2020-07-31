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На пляже Одессы возле затонувшего танкера Delfi нашли мертвого дельфина

Специалисты предполагают, что причиной гибели дельфина в Одессе могла стать инфекция либо загрязненность акватории.

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Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года
Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года
Фото: EPA

На пляже Одессы возле затонувшего танкера Delfi нашли мертвого дельфина. Об этом 31 июля сообщает местное издание "Думская".

Как сообщили изданию в дельфинарии "Немо", погибший дельфин относится к виду морская свинья или азовка. Причиной его гибели могла стать инфекция либо загрязненность акватории. Также дельфина могли поранить сети или трал рыбаков.

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

22 июля председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

25 июля судно снова не смогли снять с мели.

Теги: Одесса, дельфины, танкер Delfi
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