В Госэкоинспекции назвали сумму убытков от аварии танкера Delfi в Одессе

Госэкоинспекция Украины передала информацию о нанесенном ущербе от утечки нефти из танкера Delfi в Одессе правоохранителям.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года Фото: EPA

Затонувший возле пляжа в Одессе танкер Delfi уже нанес ущерб экологии на $20 тыс. Об этом в эфире NewsOne заявил глава Госэкоинспеции Андрей Малеваный.

По его словам, на данный момент нельзя точно оценить сумму ущерба, так как танкер до сих пор не эвакуировали и возможны новые утечки нефтепродуктов в дальнейшем.

"Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировке судна. Я надеюсь, что не придется подрядчикам разрезать судно, что сможет больший вред окружающей среде нанести. Но пока по методике начисления убытков Госэкоинспекции в Одесской области начислено уже около $20 тыс.", – сообщил Малеваный.

Он отметил, что методика подразумевает оценивание ущерба по формуле – 280 долларов за 1 кг нефтепродуктов. Малеваный также добавил, что информация о нанесенном ущербе передана правоохранителям, занимающимся расследованием в отношении танкера.

9 июля сообщалось, что убытки от аварии нефтяного танкера Delfi составляют $15,2 тыс.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

22 июля председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

25 июля судно снова не смогли снять с мели.