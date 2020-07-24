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Танкер Delfi снова не смогли поставить на киль

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что попытки поднять танкер Delfi на киль продолжатся в субботу, 25 июля.

Поднять Delfi снова не удалось
Поднять Delfi снова не удалось
Фото: dumskaya.net

В течение 24 июля попытки поднять танкер Delfi на киль не увенчались успехом. Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Подготовительные работы по переворачиванию судна на ровный киль продолжались почти весь день. Подрядная организация оказалась технически неспособной реализовать свой план при помощи буксиров. Операция продолжится завтра", – написал чиновник.

По его словам, пока судовладелец "пользуется правом самостоятельного подъема танкера", но власти "уже готовятся к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер с городского пляжа".

https://www.facebook.com/maksymkutsyi/posts/284375329655533

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и порвались.

22 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

Теги: Украина, Одесса, авария, корабль, кораблекрушение, Максим Куцый, танкер Delfi
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