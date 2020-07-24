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Администрация морских портов объявила тендер по подъему танкера Delfi в Одессе

Сообщение о тендере появилось на сайте Prozorro 23 июля, последний день подачи предложений – 28 августа.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года
Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года
Фото: EPA

Администрация морских портов Украины объявила тендер на поднятие танкера Delfi из акватории Одесского порта. Об этом говорится на сайте Prozorro.

Тендер объявили 23 июля, последний день подачи предложений – 28 августа. Работы по подъему затонувшего танкера оценили в 24 млн 681 тыс 666 грн.

Аукцион запланирован на 5 октября, а срок выполнения работ указан до 31 декабря 2020 года. Таким образом, подрядчик Администрации морских портов Украины сможет легально начать подъем танкера не раньше, чем 6 октября.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и надорвались.

22 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

Теги: Украина, Одесса, аукцион, танкер, танкер Delfi
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