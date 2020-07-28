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Договор с новым подрядчиком на подъем танкера Delfi подпишут до конца августа – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что танкер Delfi, затонувший на городском пляже в Одессе, могут поднять на киль или разрезать.

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Криклий: Теперь мы как можно скорее решим проблему с танкером и наконец-то освободим пляж "Дельфин" от токсичного металлолома
Криклий: Теперь мы как можно скорее решим проблему с танкером и наконец-то освободим пляж "Дельфин" от токсичного металлолома
Скриншот: Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України / Facebook

Договор с подрядчиком для подъема танкера Delfi, затонувшего на городском пляже в Одессе, будет подписан до конца августа. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Есть два возможных варианта эвакуации: поднятие танкера или разрезание на две части. Последний – крайняя мера. Уверен, теперь мы как можно скорее решим проблему с танкером и наконец-то освободим пляж "Дельфин" от токсичного металлолома. Администрация морских портов Украины выберет компанию-подрядчика для эвакуации судна. Договор на выполнение работ подпишут до конца августа", – отметил министр.

Криклий добавил, что сейчас проводится процедура отказа судовладельца от собственности, после чего Администрация морских портов сможет приступить к подготовке и проведению работ.

https://www.facebook.com/vladkryklii/videos/282762606316311/

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в АМПУ заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и порвались.

22 июля председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

25 июля судно снова не смогли снять с мели.

Теги: Украина, Одесса, Геннадий Труханов, Владислав Криклий, Администрация морских портов Украины, Максим Куцый, танкер Delfi, Андрей Ставницер
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