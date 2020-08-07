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Суд в Одессе вынес приговор капитану танкера Delfi

Приморский районный суд Одессы приговорил капитана затонувшего в Одессе танкера Delfi к одному году ограничения свободы, этим же решением суд освободил его от наказания, назначив испытательный срок.

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Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года
Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года
Фото: dumskaya.net

Приморский районный суд Одессы 6 августа вынес приговор капитану затонувшего у одесского побережья танкера Delfi – один год ограничения свободы. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Этим же решением капитана освободили от отбывания наказания, ему назначили испытательный срок на один год.

Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Он полностью признал свою вину и содействовал следствию, отмечает издание.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В середине июля владелец судна предпринял несколько неудачных попыток поставить танкер на киль. После этого судовладелец отказался от прав на танкер и Администрация морпортов начала поиск нового подрядчика для проведения работ.

Теги: Одесса, приговор, кораблекрушение, танкер, суд, танкер Delfi
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