Суд в Одессе вынес приговор капитану танкера Delfi

Приморский районный суд Одессы приговорил капитана затонувшего в Одессе танкера Delfi к одному году ограничения свободы, этим же решением суд освободил его от наказания, назначив испытательный срок.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года Фото: dumskaya.net

Приморский районный суд Одессы 6 августа вынес приговор капитану затонувшего у одесского побережья танкера Delfi – один год ограничения свободы. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Этим же решением капитана освободили от отбывания наказания, ему назначили испытательный срок на один год.

Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Он полностью признал свою вину и содействовал следствию, отмечает издание.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В середине июля владелец судна предпринял несколько неудачных попыток поставить танкер на киль. После этого судовладелец отказался от прав на танкер и Администрация морпортов начала поиск нового подрядчика для проведения работ.