ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Для ликвидации разлива нефти из танкера Delfi в Одессу доставили спецсредства – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что одесский пляж, вблизи которого затонул танкер Delfi, скоро будет свободен от металлолома.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе в ноябре 2019 года
Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе в ноябре 2019 года
Фото: Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України / Facebook

В районе затонувшего танкера Delfi работают три водолазные станции, они удаляют песок с помощью пожарного насоса плавкрана. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал в Facebook 14 августа.

По его информации, продолжается обустройство, подготовка и монтаж деревянного риштовочного мостика к торцу носовой переборки.

"Чтобы ликвидировать разлив нефти в акватории Черного моря, доставляются специальные средства. Это 280 кг абсорбента и 60 л жидкого реагента. Кроме того, продолжаются работы по удалению подводных препятствий для поднятия танкера", – сообщил министр.

По его словам, уже скоро пляж "Дельфин" станет свободным от металлолома.

https://www.facebook.com/vladkryklii/posts/145761713836285

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

27 июля, после неудачных попыток убрать судно, глава Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал, что есть вариант разрезать танкер.

По информации главы Госэкоинспеции Украины Андрея Малеваного, Delfi уже нанес ущерб экологии на $20 тыс.

Криклий выразил уверенность, что в августе танкер Delfi уберут с одесского пляжа.

Приморский районный суд Одессы 6 августа приговорил капитана затонувшего танкера Delfi к одному году ограничения свободы. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Позже этим же решением капитана освободили от наказания и назначили ему испытательный срок на один год.

Теги: Одесса, нефть, кораблекрушение, судно, Владислав Криклий, танкер Delfi
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS