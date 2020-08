Танкер Delfi с пляжа в центре Одессы убирают российские буксиры – СМИ

По данным издания Delo.ua, в очередной попытке подъема танкера Delfi, потерпевшего крушение на пляже Одессы в прошлого года, принимают участие буксиры из России Diamond N и Topaz N, которые принадлежат морскому торговому порту "Новороссийск".

В новой попытке поставить на киль танкер Delfi, который потерпел крушение на одном из пляжей Одессы в прошлом году и до сих пор затоплен, принимают участие российские буксиры. Об этом пишет портал Delo.ua. По данным издания, буксиры Diamond N и Topaz N принадлежат морскому торговому порту "Новороссийск" и входят в портофлот компании "Трансшип".

"Владелец группы "Трансшип" Андрей Иванов давно известен как в отрасли, так и далеко за ее пределами. "Трансшип" ранее фигурировала в делах, связанных с незаконным обслуживанием российских судов. Кроме всего прочего, Иванов в 2015 году зарегистрировал компанию по обслуживанию судов в аннексированном Крыму. Ежегодно, по данным СМИ, в Керченском проливе только с танкерами, которые транспортируют нефтепродукты, суда "Трансшип" проводят более 300 швартовых операций", – отмечают авторы статьи.

Журналисты напомнили, что буксиры вошли в акваторию Украины в июле 2020 года.

"Чиновники утверждают, что буксир [Diamond N] взят в аренду у украинской компании "Трансшип" и приписан в Гонконге в собственности у компании Henford Logistics Ltd. В то же время СМИ провели расследование и доказали, что конечный владелец буксиров – Российская Федерация. Журналисты выяснили, что еще в 2010 году ОАО "Флот НМТП", который входит в группу компаний "Новороссийский морской торговый порт" приобрело 80% акций китайского пароходства Henford Logistics Ltd, который базируется в Гонконге. В свою очередь, по данным Центра киберпоиска информационной системы интегрированного реестра компаний (ICRIS), позволяющего получить информацию о зарегистрированных и хранящихся в реестре компаний Китая, директором Henford Logistics Ltd является гражданка России из Новороссийска Инна Кузнецова", – утверждает издание.

Авторы подчеркнули, что эта ситуация уже заинтересовала СБУ и СНБО.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.