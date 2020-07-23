Сотрудники Одесского и Черноморского торговых портов пикетировали Мининфраструктуры

Портовики требовали убрать из портов Большой Одессы российские буксиры и создать честные правила конкуренции для государственных и частных буксиров.

Около 50 работников Одесского и Черноморского торговых портов, а также руководители профсоюзов 23 июля вышли на пикет к Министерству инфраструктуры Украины, сообщает УНИАН. Протестующие держали плакаты: "Нет пиратам в порту" и "МИУ = бездействие".

Портовики потребовали убрать из портов Большой Одессы российские буксиры, а также и создать равные правила для конкуренции государственных и частных буксиров во всех портах Украины.

"В морской порт Черноморска 17 июля зашли два буксира: Diamond N и Topaz N. Эти буксиры принадлежат офшорной компании из Гонконга Henford Logistics Ltd, которая на 100% акций принадлежит Новороссийскому МТП. То есть работу украинских буксиров забирают суда, принадлежащие РФ. Это не может не беспокоить и не тревожить нас. Это крах государственности в морском транспорте", – заявил руководитель профсоюза МТП Черноморск Сергей Брызгалов.

И.о. гендиректора директората морского и речного транспорта Иван Иванчик, который вышел к пикетчикам, объяснил, что не знал о ситуации с российскими буксирами.

"Я только сейчас услышал, что там функционируют два буксира, которые якобы принадлежат какой-то компании. Я считаю, что этот вопрос должен быть изучен компетентными правоохранительными органами. Они должны дать надлежащую оценку этому. Моя позиция как гражданина: это недопустимо, – отметил он. – У меня мало информации, чтобы что-то комментировать – чьи это суда. Но если действительно есть подтверждение, что это так, это недопустимо. Субъекты хозяйствования, формы собственности страны-агрессора не могут и не имеют полномочий осуществлять свою деятельность на территории страны, в отношении которой они осуществляют агрессию. Я так понимаю, что этот вопрос относится к компетенции СБУ. Если это действительно суда страны-агрессора".

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Агентство отмечает, что о заходе в порт российских буксиров сообщал в Facebook бизнесмен и активист Демьян Ганул, а блогер Сергей Наумович на своей странице в соцсети обнародовал документы, которые подтверждают, что буксиры принадлежат РФ.

"Документы о том, что бенефициарами фирмы, которая владеет этими буксирами, является российская структура. Генеральный директор компании Henford Logistics Limited – Инна Кузнецова, гражданка Российской Федерации. Кроме того, из выписки реестра Гонконга 2020 года следует, что гонконгская компания Henford Logistics Limited принадлежит Новороссийскому порту (РФ) с тем же директором – госпожой Инной Кузнецовой. Она же являлась директором и 10 лет назад", – написал Наумович.