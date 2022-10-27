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€176 тысяч и Mercedes. НАБУ подозревает во взятке бывшего председателю Полтавской ОГА

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В 2017 году Полтавскую область возглавлял Валерий Головко
В 2017 году Полтавскую область возглавлял Валерий Головко
Фото: poltava.to

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в получении взятки бывшему главе Полтавской ОГА. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба НАБУ.

Также подозрения получили его бывшие заместитель и советник. По данным следствия, главы области получил взятку при их пособничестве.  

"[Подозреваемый] в 2017 году получил от финансового директора частной компании €176 тысяч и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 млн грн. В обмен на это он обеспечил победу частной компании и заключение договоров в тендере по обслуживанию автодорог, который проводила ОГА", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в 2018 году подозреваемый якобы "одолжил" у этого того же бизнесмена €85 тыс. и пообещал вернуть их в течение недели. Но вернул только $50 тыс, оставив остальные себе.

В 2017 году Полтавскую ОГА возглавлял Валерий Головко. Президент Петр Порошенко уволил его середине марта 2019 года, назначив на его место Романа Толстого. По словам Порошенко, у НАБУ возникли к нему "обоснованные подозрения", и для объективного расследования будет лучше, если Головко не будет занимать высокий государственный пост.

Контекст:

22 февраля 2018 года детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды чиновниками.

В середине марта 2018 года Соломенский районный суд Киева наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63, который, по данным следствия, фактически принадлежал Головко. В НАБУ тогда заявили, что его приобрел и предал губернатору полтавский бизнесмен, заплатив за саму машину €120 тыс. и еще €170 тыс. за тюнинговые работы. "


Теги: Петр Порошенко, Полтавская область, Валерий Головко, взятка, НАБУ, подозрение, Полтавская ОГА
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