€176 тысяч и Mercedes. НАБУ подозревает во взятке бывшего председателю Полтавской ОГА

Также подозрения получили его бывшие заместитель и советник. По данным следствия, главы области получил взятку при их пособничестве.

"[Подозреваемый] в 2017 году получил от финансового директора частной компании €176 тысяч и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 млн грн. В обмен на это он обеспечил победу частной компании и заключение договоров в тендере по обслуживанию автодорог, который проводила ОГА", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в 2018 году подозреваемый якобы "одолжил" у этого того же бизнесмена €85 тыс. и пообещал вернуть их в течение недели. Но вернул только $50 тыс, оставив остальные себе.

В 2017 году Полтавскую ОГА возглавлял Валерий Головко. Президент Петр Порошенко уволил его середине марта 2019 года, назначив на его место Романа Толстого. По словам Порошенко, у НАБУ возникли к нему "обоснованные подозрения", и для объективного расследования будет лучше, если Головко не будет занимать высокий государственный пост.