76% жителей Украины считают, что дела в стране идут в правильном направлении – соцопрос

Отмечается, что оценка направления как правильного доминирует во всех регионах и среди всех возрастов.

Инфографика: ratinggroup.ua

Среди угроз, которые, по мнению опрошенных, могут возникнуть в ближайшие несколько месяцев, почти половина (45%) респондентов назвали вероятными инфляцию и рост цен, 38% – дефицит топлива. Обесценивание гривны и срыв посевной кампании считают вероятным в пределах четверти опрошенных, голод – 13%. Жители восточных регионов больше опасаются наступления упомянутых угроз, чем жители других макрорегионов.

Абсолютное большинство опрошенных (87%) считают угрозу раскола страны маловероятной, эта уверенность существенно выросла в результате сплочения населения во время войны.

Инфографика: ratinggroup.ua

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.