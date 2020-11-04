Адвокат заявил, что в системе учреждений "Инваспорт" воруют "колоссальные суммы" бюджетных средств

По данным адвоката Александра Вознюка, в 2020 году система учреждений физкультуры и спорта для лиц с инвалидностью "Инваспорт", разработанная председателем Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, освоила 351 млн грн бюджетных средств, но не платила по ним налоги.

Адвокат Александр Вознюк заявил в комментарии "Українським новинам", что при использовании системы учреждений физкультуры и спорта для лиц с инвалидностью "Инваспорт" разворовываются бюджетные средства.

"Инваспорт " является частной юркомпанией по сути, только это чисто коммерческая структура, которую преподнесли с эффектом "вау". Если говорить о модели расходования средств, то процедура может быть прописана или распорядителем, или они платят деньги за выдачу постановления или распоряжения Кабмина. Там воруют колоссальные суммы. [...] По сути они сделали банк", – сказал он.

По данным адвоката, в 2020 году "Инваспорт" освоил 351 млн грн бюджетных средств, но не платил по ним налоги.

Он рассказал, что в проекте госбюджета Украины на 2021 по программам Министерства молодежи и спорта предусмотрено около 2,5 млрд грн на подготовку сборных к Паралимпийским и Дефлимпийским играм, 1,36 млрд грн – на развитие спорта среди людей с инвалидностью, а также их физкультурно-спортивную реабилитацию, еще около 66 млн планируют выделить на поддержку профильных общественных объединений.

При этом, утверждает адвокат, представителей спортивного сообщества не привлекали к подготовке бюджетного направления. Он заявил, что спортсмены "с удивлением узнают, какие на них выделяют деньги на бумаге".

По словам адвоката, деньги по бюджетным программам "без конкурсов систематически получает одна организация". Однако реабилитационные центры для людей с инвалидностью или тех, кто нуждается во временном восстановлении и является маломобильным, отсутствуют, подчеркнул он.

Вознюк считает, что есть лоббисты, которые "имитируют развитие спорта и имеют "договоренности" с чиновниками Министерства молодежи и спорта, из-за чего и сложилась такая ситуация.

"В этом контексте может иметь место коррупция и всевозможные договоренности. Бюджетные средства, которые прописываются, противоречат постановлению Кабмина, где предусмотрены обязательные конкурсные процедуры или как минимум открытость и прозрачность в распределении средств и их расходах", – сказал он.

Адвокат отметил, что в других странах развитие спорта финансируют в том числе и частные компании.

"Аналогичный спорт, который за рубежом нормально финансируется правильными путями, у нас ни бизнес, ни иностранцы не хотят финансировать, потому что есть недоверие", – добавил он.

"Инваспорт" – система физкультуры и спорта для инвалидов, функционирующая в Украине на государственном уровне. Разработана председателем Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, который сам передвигается на коляске.