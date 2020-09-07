Олимпиада 2020 пройдет в Токио следующим летом в любом случае, с COVID-19 или без – МОК

Перенесенные Игры летней Олимпиады, которые начнутся 23 июля 2021 года, станут символической победой над пандемией, заявил вице-президент МОК Джон Коутс.

Летняя Олимпиада 2020, перенесенная на следующий год, состоится в Токио в любом случае, без всяких условий, в условиях пандемии COVID-19 или без. Об этом в интервью AFP 7 сентября сказал вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

Игры, которые откроются 23 июля 2021 года, были призваны символизировать восстановление Японии после разрушительного цунами 2011 года, однако станут символом победы над COVID-19, сказал чиновник.

Создана целевая группа для изучения различных сценариев событий 2021 года – как эпидконтроль повлияет на передвижение спортсменов, пустят ли на трибуны болельщиков и так далее. Однако на Игры должны приехать все допущенные атлеты, как из благополучных в эпидотношении стран, так и тех, которые испытывают проблемы с распространением коронавируса, подчеркнул Коутс.

Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год. В оргкомитете допускали, что соревнования пройдут без зрителей или только с японской аудиторией.