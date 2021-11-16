Активисты просят НАПК проверить чиновника НБУ Поддерегина

"Как нам стало известно, в марте 2016 года господин Поддерегин, являясь одним из топ-менеджеров "Сбербанка России", приобрел и записал на жену три квартиры. В дальнейшем эти квартиры сдавались в аренду. Но доход от сдачи жилья Поддерегин начал указывать в декларации только после того, как его назначили на должность в НБУ. И стоимость аренды чиновник почему-то снизил в три раза по сравнению с рыночными ценами. Согласно декларации Поддерегина, его жена сдает квартиру в новом доме возле метро на Оболони за 4–6 тыс. грн в месяц. Мы видим в действиях господина Поддерегина следующие правонарушения: уклонение от уплаты налогов на сумму как минимум 360 тыс. грн, а также подачу заведомо недостоверных данных в декларации. Требуем в предусмотренный законодательством срок провести проверку изложенной информации и привлечь к ответственности нарушителя", – написал Солянык.

По мнению главы общественной организации "Нет коррупции", добропорядочность является одним из ключевых требований к сотруднику Национального банка как органа, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства финансовыми учреждениями.

"Сотрудники Национального банка Украины, тем более его руководители, должны быть образцом добродетели. Не только потому, что НБУ – это лицо страны, орган, представляющий государство на международной арене и сотрудничающий с мировыми финансовыми институтами. Но и потому что Нацбанк – финансовый регулятор, обладающий огромными полномочиями влияния на украинский бизнес и украинскую экономику. Банки, финансовые учреждения, платежные системы, межбанковский рынок – все это находится под наблюдением НБУ. И будут ли в этом надзоре злоупотребления или даже преступления, будут ли одни игроки получать "крышу", а другие – "пресс", будут ли безосновательные проверки одних и закрытие глаз на действия других или же будет создаваться поле свободной и честной конкуренции, зависит исключительно от добродетели конкретных руководителей Нацбанка", – отметил активист.

Действия и образ жизни Поддерегина не соответствуют статусу государственного служащего и сотрудника НБУ и содержат признаки коррупционных преступлений, убежден он.

"Недобросовестность, которая была обнаружена в образе жизни Андрея Поддерегина, несовместима со статусом государственного служащего. Она противоречит нравственному кодексу сотрудника НБУ и антикоррупционной программе НБУ. И прямо указывает на то, что по тем же принципам обхода норм закона Поддерегин ведет и свою профессиональную деятельность. Что недопустимо и должно получить оценку от правоохранительных органов. Нацбанк должен быть очищен от мошенников и коррупционеров", – заявил Солянык.