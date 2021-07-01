Андрей Ставницер привел в Украину трех стратегических инвесторов за три года. Как ему это удалось?

Ставницер утверждает, что для привлечения иностранных инвесторов украинская компания должна выполнить всего лишь несколько условий. Однако они не так просты Фото: пресс-служба Андрея Ставницера

С 2014 года Андрей Ставницер смог привлечь в страну американскую корпорацию Cargill, буксирную компанию P&O Maritime и мирового логистического оператора с эмиратскими корнями DP World. По оценкам экспертов, общая сумма иностранных инвестиций в украинскую инфраструктуру при этом превысила $300 миллионов.

Одесский предприниматель Андрей Ставницер хорошо известен профессионалам портовой отрасли в Украине и за рубежом. Он совладелец группы терминалов ТИС – самого большого частного грузового порта страны, а также инициатор ряда крупнейших инвестиционных проектов в сфере логистики. В 2014 году Ставницер вместе с братом Егором Гребенниковым вовлек корпорацию Cargill в проект строительства зернового терминала Neptune в порту Южный.

$150 млн финансирования были получены от Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и Международной финансовой корпорации (IFC) – это сделало проект крупнейшей иностранной инвестицией в инфраструктурную отрасль Украины за всю историю независимости нашего государства. Торжественное открытие зернового терминала состоялось в сентябре 2019 года, а уже в 2020-м грузооборот Neptune составил 2,86 млн тонн.

В 2016 году Андрей Ставницер вместе с партнером Филиппом Грушко основал инвестиционную компанию SD Capital. В следующем году она организовала сделку по созданию буксирной компании P&O Maritime – дочерней структуры мирового портового оператора DP World. Сегодня P&O Maritime оказывает услуги в четырех крупнейших портах Украины: Южном, Одесском, Николаевском, Черноморском.

В феврале 2020-го Андрей Ставницев подписал договор с DP World: один из важнейших портовых операторов мира приобрел 51% акций Контейнерного терминала ТИС. Это стало самой большой M&A сделкой года среди частных компаний страны. В июне 2021 крупнейшая в мире судоходная контейнерная линия Maersk объявила о решении сосредоточить все свои судозаходы в Украину на терминале DP World TIS – Pivdennyi.

Привлечение международных инвесторов: рецепт Андрея Ставницера

Ставницер утверждает, что для привлечения иностранных инвесторов украинская компания должна выполнить всего лишь несколько условий. Однако они не так просты.

Во-первых, инвесторы будут требовать от украинского партнера юридической безупречности. Если репутация компании или собственников небезупречна, такие авторитетные международные финансовые учреждения, как ЕБРР, могут отказать в кредитовании долгосрочного инвестпроекта. А без этих средств заинтересовать большого иностранного партнера будет сложно.

Второе условие, по словам Андрея Ставницера, – системность и структурированность украинского бизнеса. Без четкого понимания структуры собственности и схемы работы локального партнера международный инвестор побоится иметь с ним дело.

Третье условие, по мнению предпринимателя, – готовность локального партнера взять на себя максимум рисков стратегического партнера. Инвесторам прекрасно известны недостатки нашего рынка. Одно из них – слабое развитие страхования. Так, при строительстве терминала Neptune Андрею Ставницеру с партнерами пришлось самостоятельно создавать генподрядчика, который бы взял на себя строительные риски. Но кроме того, на стороне украинских партнеров проекта оказались риски title, permits, taxes, финасирования.