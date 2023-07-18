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Апелляция ВАКС отменила приговор в отношении нардепа Констанкевич и закрыла дело из-за истечения сроков давности

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Сроки по делу Констанкевич истекли 4 апреля
Сроки по делу Констанкевич истекли 4 апреля
Фото: Ірина Констанкевич / Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на заседании 17 июля отменила обвинительный приговор в отношении народного депутата от группы "За майбутнє" Ирины Констанкевич и закрыла дело в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает "Слово и дело".

ВАКС вынес приговор Констанкевич 30 марта. Суд признал ее виновной в недостоверном декларировании (парламентарий не задекларировала съемную квартиру в Киеве и считает, что не должна была это делать). Нардепу назначили 44,2 тыс. грн штрафа и запретили ей в течение года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах государственной власти.

Нардеп обжаловала приговор, но потом в деле истекли сроки давности и она подала заявление об освобождении ее от уголовной ответственности. Суд заявление удовлетворил. 

Как пишет Центр противодействия коррупции, у апелляции не было другого выбора. Юрист ЦПК Вадим Валько в марте сообщал в блоге на "Украинской правде", что сроки по делу Констанкевич истекают 4 апреля.

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд производство относительно Констанкевич 11 января 2023 года. По данным САП, в декларации за 2020 год народный депутат не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020–2021 годов.

Валько объяснял, что срок давности по таким делам – два года, которые считаются со дня подачи декларации с недостоверными данными. По его оценке, более 10 дел о недостоверном декларировании в отношении нардепов, переданных в суд, могут быть закрыты по срокам, как дело Констанкевич. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, депутаты, декларация, антикоррупционная прокуратура, САП, декларирование, Центр противодействия коррупции, Ирина Констанкевич, ВАКС, нардеп
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