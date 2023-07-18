Апелляция ВАКС отменила приговор в отношении нардепа Констанкевич и закрыла дело из-за истечения сроков давности

ВАКС вынес приговор Констанкевич 30 марта. Суд признал ее виновной в недостоверном декларировании (парламентарий не задекларировала съемную квартиру в Киеве и считает, что не должна была это делать). Нардепу назначили 44,2 тыс. грн штрафа и запретили ей в течение года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах государственной власти.

Нардеп обжаловала приговор, но потом в деле истекли сроки давности и она подала заявление об освобождении ее от уголовной ответственности. Суд заявление удовлетворил.

Как пишет Центр противодействия коррупции, у апелляции не было другого выбора. Юрист ЦПК Вадим Валько в марте сообщал в блоге на "Украинской правде", что сроки по делу Констанкевич истекают 4 апреля.