Арахамия про пост Венедиктовой о делах против окружения Ахметова: Мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей

"Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой... Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей", – цитирует агентство слова Арахамии.

Контекст:

Венедиктова 2 декабря заявила об активизации более 200 уголовных производств в отношении лиц из "орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики". Она не назвала имени украинского миллиардера Рината Ахметова, но намекнула, что речь о нем. Также это подтверждают источники издания LIGA.net в правоохранительных органах.

Журнлалисты, блогеры и политологи и политики отреагировали на заявление генпрокурора, "ГОРДОН" собрал самые яркие посты по этому поводу в соцсетях.