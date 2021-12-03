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Арахамия про пост Венедиктовой о делах против окружения Ахметова: Мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей

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Давид Арахамия: Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой
Давид Арахамия: Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой
Фото: rbc.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам заявил, что считает слова главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой об уголовных делах против лиц, которые, вероятно, связаны с бизнесменом Ринатом Ахметовым, политическим месседжем. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на заявление нардепа в кулуарах парламента 3 декабря.

"Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой... Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей", – цитирует агентство слова Арахамии.

Контекст:

Венедиктова 2 декабря заявила об активизации более 200 уголовных производств в отношении лиц из "орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики". Она не назвала имени украинского миллиардера Рината Ахметова, но намекнула, что речь о нем. Также это подтверждают источники издания LIGA.net в правоохранительных органах. 

Журнлалисты, блогеры и политологи и политики отреагировали на заявление генпрокурора, "ГОРДОН" собрал самые яркие посты по этому поводу в соцсетях.

Теги: Ринат Ахметов, уголовное производство, Давид Арахамия, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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