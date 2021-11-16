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Бизнесмен Кропачев рассказал, как стал олигархом при президентстве Порошенко

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Во времена президентства Порошенко Кропачев (на фото) попал в рейтинг самых богатых украинцев
Во времена президентства Порошенко Кропачев (на фото) попал в рейтинг самых богатых украинцев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, основатель группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что заработал свое состояние только благодаря понимаю энергетического рынка.

Во времена президентства Петра Порошенко СМИ, в частности "Экономическая правда", называли Кропачева "смотрящим" за государственными угольными активами" и указывали на его связь с окружением главы государства, в частности с тогдашним народным депутатом и бизнес-партнером Порошенко Игорем Кононенко. В 2019 году, после прихода к власти Владимира Зеленского, "смотрящими" в угольной отрасли стали бизнесмены, связанные с миллиардером Игорем Коломойским, сообщили "Наші гроші".

После бегства президента Украины Виктора Януковича в Россию Кропачев купил у его сына Александра Януковича три центральные обогатительные фабрики – "Россия", "Украина" и "Комсомольская". В интервью "БизнесЦензор" Кропачев рассказывал, что сумма сделки, "насколько он помнит", составила 250300 млн грн. Кроме того, во времена президентства Порошенко Кропачев контролировал работу государственной шахты "Краснолиманская", поскольку владеет ООО "Краснолиманское", у которого было специальное разрешение на работу на угольных пластах шахты (в феврале 2021 года Государственная служба геологии и недр остановила действие спецразрешения из-за нарушения условий пользования недрами, написали "Наші гроші").

В 2019 году Кропачев впервые попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году, по оценке НВ, стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн (96-е место в списке самых богатых украинцев), а в 2021 году он выбыл из рейтинга.

"Вы единственный олигарх, появившийся при Порошенко. Больше при Петре Алексеевиче никто олигархом не стал. Как это получилось?" – спросил у Кропачева Гордон.

"Дмитрий, я повторюсь: на тот период времени была критическая ситуация в энергетике. Реально критическая. Я увидел перспективу в покупке фабрик и перспективу в покупке шахты. Шахту мне пришлось очень долго покупать и договариваться... Это длительный процесс. Но мы предложили модель, при которой всем было очень комфортно и удобно. Мы зарабатывали прозрачные деньги, государство увеличивало объемы добычи угля. Все были счастливы! Я очень-очень давно в угольной отрасли и неплохо понимаю в энергетике. Поэтому в этой истории была предложена модель, которая всех устраивала... Я купил эти фабрики за живые деньги, за честные деньги, были уплачены налоги... Мы за довольно-таки короткий период времени вывели все предприятия в плюс", – сказал бизнесмен.

По его словам, в 2018 году только налог на прибыль, который уплатила "Краснолиманская", составил 118 млн грн.

"Она стала четвертым предприятием в Донецкой области по уплате налогов. О каких моментах можно дальше говорить? Годовой объем уплаты бюджетных платежей был на уровне 1,4 млрд или 1,6 млрд грн по группе. Все же работало. Если мы в чем-то виноваты, покажите где! Да, мы заработали, мы добавили добавочную стоимость, но мы заработали очень честно. Просто зная структуру и понимая необходимость", – сказал Кропачев.

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Кропачев родился в 1973 году в Торезе (сейчас – Чистяково) Донецкой области. Одно из главных направлений деятельности предпринимателя  угольный бизнес. Кроме того, у Кропачева есть активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях.

В 2010–2014 годах был депутатом Донецкого облсовета, входил во фракцию Партии регионов.

В 2011 году на Кропачева было совершено покушение. За ним, по словам бизнесмена, стоял Александр Янукович.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, энергетика, шахты, бизнес, Игорь Коломойский, деньги, Игорь Кононенко, олигархи, Виталий Кропачев, богатство
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